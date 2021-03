İYİ Parti Grup toplantısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, müzik sektöründe çalışanların 11 aydır işsiz olduğunu belirterek, "11 aydır tek kuruş gelirleri yok. Müzik sektöründe çalışanların çoğu yevmiye ile çalışıyor. Yani sigortaları yok. Aldıkları düzgün bir destek yok" dedi.

Akşener, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, 28 Şubat’ın yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, “28 Şubat post modern darbesinin yıl dönümüydü. Dönemin muktedirlerinin ‘bin yıl sürecek’ dedikleri ama yatsıya kadar zor dayanan 28 Şubat’ın yıl dönümüydü. Aradan yıllar geçti, o kara günlerden bugünlere geldik. Ama maalesef görüyoruz ki bugün Türkiye’nin üzerinde yeniden vesayetin eli dolaşıyor. Bugün Türkiye’nin üzerinde millete parmak sallayan aynı zihniyetin gölgesi dolaşıyor. Bugün Türkiye’nin üzerinde 28 Şubat’ın hayaleti dolaşıyor. Bu, dünün mağdurlarını bugünün mağrur muktedirleri yapan bir hayalet. Dava arkadaşlarım; biz dün gerçeğine boyun eğmedik, bugün elbette hayaletine boyun eğmeyeceğiz. Biz dün toplusu, tüfeklisi önünde eğilmedik, bugün elbette yalanlısı, dolanlısı önünde eğilmeyiz. Çünkü biz hayaletlerin değil, hakikatin peşindeyiz. Çünkü biz vesayetin karşısında, milletimizin yanındayız. Türkiye’nin acı gerçekleri var. Milletimiz, zorluklarla mücadele ediyor. Ama Türkiye’nin bu acı gerçekleri aşacak imkanları var. Türkiye’nin her bir vatandaşını refaha erdirecek kaynakları, zenginliği var. Bütün mesele, bu zenginliği kimin nasıl paylaşacağı” ifadelerini kullandı.

"Biz milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz"

Akşener, siyaset tarihinin milletiyle inatlaşan siyasetçilerle dolu olduğunu belirterek, “Millete karşı değil, millet için inat et. Mesela kalkınmada, üretimde, istihdamda inat et. Mesela hukukta, adalette, demokraside inat et. Mesela refahta, huzurda, mutlulukta inat et. Mesela açları tok yapmakta, işsizlikten ağlayan babanın derdine derman olmakta inat et. Mesela yolsuzlukları bitirmekte, gençlerimizin umutlarını yeşertmekte inat et” şeklinde konuştu.

Millet için mücadele etmeye devam edeceklerini kaydeden Akşener, “Varsın onlar, bizi dinlemesin, biz milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Varsın onlar, milletin sesini duymasın, biz o sesi cümle aleme duyurmaya devam edeceğiz. Varsın onlar, yayını kessin, biz her hafta bu kürsüyü milletimize bırakmaya devam edeceğiz. Müzik sektörü denince aklınıza yalnızca ünlü isimler gelmesin. Müzik sektörü, pek çok emekçinin çalıştığı çok büyük bir sektör. Bir konser organizasyonunda sadece şarkıcı yok. O konserlerin ardında ışıkçısı var, ses teknisyeni var, orkestrası var, gişesi var, büfesi var, tedarikçisi. Bu sektörde sadece ünlü sanatçılar yok. Hafta sonu sahne alıp ekmek parasını kazananlar da var. Eğlence sektörünü besleyen on binlerce emekçi var. Pandemiden önce bile hayata zar zor tutunan insanlarımız var. Dile kolay. 11 aydır işsizler. 11 aydır tek kuruş gelirleri yok. Müzik sektöründe çalışanların çoğu yevmiye ile çalışıyor. Yani sigortaları yok. Aldıkları düzgün bir destek yok. Aralarında enstrümanlarını satıp geçinmeye çalışanlar var. Daha iki hafta önce geçim sıkıntısı çeken bir müzisyen kardeşimiz daha canına kıydı. En vahim olanı da ne biliyor musunuz. Kimse onları dikkate almıyor. Kimse dertlerini dert edinip çözüm sunmuyor” dedi.

Akşener, İYİ Parti’nin fezlekeler konusundaki tavrını da açıkladı. Akşener, “Merak ediyorlarmış. İYİ Parti fezlekeler geldiğinde ne yapacakmış? Elbette, vatandaşı iki yumruk arasında sıkıştıran bu utanmazlığa geçit vermeyeceğiz. Elbette, milletimizin hür iradesine saygı duyacağız. Elbette siyasi şovun değil, hakkın ve hakikatin yanında duracağız. Bu kadar basit, bu kadar net" dedi.