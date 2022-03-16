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İYİ Parti Grup toplantısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Çanakkale bir ruhtur. Birliğin, dirliğin, inanmışlığın, kahramanlığın, bağımsızlığın vücut bulduğu bir ruhtur. Çünkü Kurtuluş Savaşımızın tohumları Çanakkale’de ekilmiştir” dedi.

Politika 16.03.2022, 17:06
İYİ Parti Grup toplantısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Çanakkale bir ruhtur. Birliğin, dirliğin, inanmışlığın, kahramanlığın, bağımsızlığın vücut bulduğu bir ruhtur. Çünkü Kurtuluş Savaşımızın tohumları Çanakkale’de ekilmiştir” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, 18 Mart tarihinin Çanakkale Zaferi olduğunu hatırlatarak, “Çanakkale bir ruhtur. Birliğin, dirliğin, inanmışlığın, kahramanlığın, bağımsızlığın vücut bulduğu bir ruhtur. Çünkü Kurtuluş Savaşımızın tohumları Çanakkale’de ekilmiştir. Çünkü, tarihin akışını değiştirecek bir kahramanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Türk milletine Çanakkale armağan etmiştir. Çünkü Çanakkale, Cumhuriyetimize giden yolda döşenen ilk taştır. Hep söylediğim gibi medeniyet yolunun taşlarını yalnızca cesurlar döşer. Ve Çanakkale işte o cesaretin ta kendisidir. Başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum” dedi.

’Enflasyon’ eleştirisi

Enflasyonun faiz düştüğü halde düşmediğini söyleyen Akşener, “Hatta AK Parti’nin iktidarı devraldığı zamankinden daha yüksek bir enflasyonla karşı karşıyayız. Üretici fiyat enflasyonu yüzde 100’ün üzerinde. Tüketici enflasyonu da yüzde 50’nin üzerinde. Üstelik TÜİK’e göre. Peki ekonomik büyümeye ne oldu? Yavaşlama sinyalleri veriyor. Yani hem cari açık yükseldi, hem enflasyon arttı, hem de büyüme yavaşladı. Ama ilginçtir milletimiz böyle ibretlik bir tabloyla karşı karşıyayken bu arkadaşlar hala bizleri ısrarla her geçen gün ağırlaşan sorunlarımızın aslında var olmadığına ikna etmek için uğraşıyorlar. Yani ekonomik modeller gelip geçiyor, ama ikna siyaseti tam gaz sürüyor” ifadelerini kullandı.

Tıp Bayramı’nı kutladı

14 Mart Tıp Bayramı olduğunu hatırlatan Akşener şöyle konuştu:

“Söke söke aldığımız bağımsızlığımızı kutladık. Vatanımız için verdiğimiz şanlı mücadeleyi kutladık. Aslında biz 14 Mart’ta Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’den yükselen cesareti kutladık. Gelin, Türk doktorlarının bağımsızlık aşkının sembolü olan Tıp Bayramı’nın hikâyesini bir kez daha hatırlayalım. 1919 yılında İstanbul’un işgal altında olduğu günlerde İngilizler, dönemin Tıp Fakültesi olan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane binasına el koymuştu. Tıbbiye öğrencileri bu duruma sessiz kalmamak için aralarından Hikmet Boran’ı önder seçerek, işgali protesto etmeye karar verdiler. Bunun için de dev bir Türk bayrağı hazırladılar. 14 Mart sabahında İngiliz nöbetçileri atlatıp Tıbbiye binasının kuleleri arasından al bayrağımızı dalgalandırdılar. İşte Tıbbiyeli Hikmet’in etrafında birleşen o gençler, karanlık işgal günlerimize umut oldular. Bağımsızlık hikâyemize nefes oldular. Şanlı mücadelemize ‘bayram’ oldular.”

Atatürk’ün Hikmet Boran ile karşılaştığında ‘Ya istiklal ya ölüm’ sözünü söylediğini hatırlatan Akşener, “İşte Atamız, vatanımızın kurtuluş parolasını ilk kez burada Tıbbiyeli Hikmet’e söyledi. İşte Atamız, kurtuluş mücadelemizdeki gücü tam olarak buradaki cesaret ve kararlılıktan aldı. Bundan 103 yıl önce 19 yaşındaki Hikmet Boran ve Tıbbiyeliler; Milli Mücadelemize işte böyle bir aşkla inandı. Başta vatanımızın kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere cesaretin sesi olan Doktor Hikmet Boran’ı, cesaretin yüreği olan tıbbiyelilerimizi ve cesaretiyle destan yazan tüm istiklal kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Yürüdüğümüz bu çetin ve tuzaklı yolda cesaretleriyle bize rehber oldukları için Allah onlardan razı olsun. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Bu vesileyle bir kez daha ülkemizin bağımsızlık ateşine har olan, kendini mesleğine, vatanına ve milletine adayan, Tıbbiyeli Hikmet’in açtığı bayrağı bugün devralan, fedakârlığın ve özverinin simgesi tüm hekimlerimizin 14 Mart Tıp Bayramı’nı yürekten kutluyorum” diye konuştu.

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