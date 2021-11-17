banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
MEB'den öğretmenlere: 24 Kasım'da hediye kabul etmeyin
MEB'den öğretmenlere: 24 Kasım'da hediye kabul etmeyin
Sezai Karakoç'un cenaze bilgileri belli oldu
Sezai Karakoç'un cenaze bilgileri belli oldu
Dünya Kupası için play-off'a kalan takımlar neler?
Dünya Kupası için play-off'a kalan takımlar neler?
Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası
Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası

İYİ Parti Grup Toplantısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Türkiye’de ivedilikle bir Türk Dünyası Bakanlığı kurarak, dağınık ve koordinasyonsuz tüm kurum ve kuruluşları tek çatı altında toplayacağız" dedi.

Politika 17.11.2021, 18:16
İYİ Parti Grup Toplantısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Türkiye’de ivedilikle bir Türk Dünyası Bakanlığı kurarak, dağınık ve koordinasyonsuz tüm kurum ve kuruluşları tek çatı altında toplayacağız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, dünden bugüne birbiri ardına eklemlenmiş tarihi gelişmelerin, bağımsızlık mücadelelerinin ve ileri görüşlü devlet adamlarının etkili kararları ile kendisini gösteren Türk işbirliği idealinin ayrım yapmadan bir bütün olarak irdelenmesi gerektiğini söyleyerek, "Yaklaşan İYİ Parti iktidarında hiçbir kardeşin bir diğerine üstünlüğünün olmadığı, egemen ve eşit devletler olarak kalkınmanın ve demokrasinin taçlandığı bir Türk işbirliği meydana getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Kardeş ülkelerimizin bugüne kadarki kazanımlarını tümüyle koruyarak bir büyük barış ve refah birliğini hep birlikte el ele vererek hayata geçireceğiz. Bu çerçevede milletimizden yetkiyi aldığımızda Türkiye’de ivedilikle bir Türk Dünyası Bakanlığı kurarak, dağınık ve koordinasyonsuz tüm kurum ve kuruluşları tek çatı altında toplayacağız" dedi.

Kadın cinayetleri ve İstanbul Sözleşmesi

Kadın cinayetlerine de değinen Akşener, "İnsan, öleceğini bilerek yaşayan bir canlıdır. Ama maalesef ülkemizde kadınlar, öldürüleceğini bilerek yaşıyor. Nerede, ne zaman, kim tarafından ne sebeple öldürülebileceğini düşünerek yaşıyor. Sevdiği zaman başına geleceklerden, sevmediği birini reddetmekten, tenha sokaklardan, gün ortasında bile yalnız yürümekten korkarak yaşıyor. Her 10 haberin 5’inde dinlediği hikâyelerden, Twitter gündeminde 1’inci sıraya yerleşen isimlerden, Instagram’da siyah beyaz paylaşılan fotoğraflardan biri olabileceği endişesiyle yaşıyor. Geçtiğimiz hafta bir cani, genç bir kadını, Başak Cengiz’i aramızdan aldı. Başımız sağ olsun. Yüce Allah kederli ailesine ve sevdiklerine sabırlar versin. O kadar acı ki. Eğer o psikopatla karşılaşmamış olsaydı, eğer ülkemizde bir kadını öldürmek bu kadar kolay olmasaydı Başak kızımız şimdi aramızda olabilirdi. O kadar acı ki. Bu katil, daha önce psikolojik tedavi görmüş. Ailesi durumunu biliyor. Bir doktor gözetiminden geçmiş. Doktorlar durumunu biliyor. Resmi işlemler yapılmış. Yani devlet de durumunu biliyor. Yani bir anlamda herkes her şeyi biliyor ama bu cani, 28 yaşındaki bir evladımızın karşısına çıkıncaya kadar kimse parmağını oynatmıyor" ifadelerinin kullandı.

İstanbul Sözleşmesi’ne değinen Akşener, "İstanbul Sözleşmesi’nin yırtılıp atıldığı 21 Mart’tan bu yana 203 Başak’ımızı kaybettik. Her gün neredeyse iki kadın cinayete kurban gidiyor. Her cinayette arş-ı ala titriyor, melekler ağlıyor ama bunların taşlaşmış kalpleri oralı bile değil. Söyleyin kadınlar kendilerini nerede güvenli hissetmeliler? Evde mi, sokakta mı, iş yerinde mi? Hiçbir yerde güvende değiller kardeşim, hiçbir yerde. Kadınları koruyamıyorsunuz. Zaten zor olan yaşam mücadelesinde kadınları yalnız bıraktınız. Kadınların adalete olan inancını da yok ettiniz. Bu zalimlik ne zaman bitecek? Bu haksızlığa ne zaman dur denecek? Bu ülkede kadınlar ne zaman huzurla yaşayabilecek" şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6