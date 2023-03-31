İYİ Parti Genel Başkanı Akşener silahlı saldırı düzenlenen İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, silahlı saldırı düzenlenen partisinin İstanbul İl Başkanlığını ziyaret ederek, açıklama yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yapılan silahlı saldırı sonrası geldiği partisinin İstanbul İl Başkanlığında inceleme yaptı. İncelemeleri sonrası parti binası önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Akşener, “Seçime 1,5 ay kala Recep Bey’in üçüncü tehdidi üzerine partimiz hem 1. kattan hem 3. kattan kurşunlanmıştır. Yani bunun anlamı şu; daha önce bana dendi ki ’Bugünler iyi günlerin, daha neler göreceksin.’ Lince uğradım. ’Sen bu işleri yanlış yapıyorsun bayan’ denildi evim basıldı. Bu defa da ’Beni kendinle uğraşmaya mecbur bırakma, beni kendinle uğraştırma’ denildi. Bugün de partimizin İstanbul İl Başkanlığı iki yerden kurşunlanmıştır. Türkiye bir kabile devleti olamaz. Bu ucube sistem üzerinden yönetilemez. Siyasi partilerin seçime 1,5 ay kala korkutulmaya çalışılması kabul edilemez. Biz korkmayız, bu başka bir şey. Ama bu seçmene yapılan büyük bir haksızlık, büyük bir hakarettir. Aziz milletim size sesleniyorum. Bu ucube sistemin devamı halinde bugün bize, yarın size. Meral Akşener’i korkutacak adam anasından doğmadı. Allah’tan başka bir kişiden korkuyorsam eğer Allah beni kahretsin. Korkmuyorum Recep Bey ama sen cumhurbaşkanısın. Bu ülkenin tüm kadınlarının, erkeklerinin, gençlerinin ve çocuklarının namusunun, şerefinin, can ve mal güvenliğinin korunmasından mesulsün. Evim basıldı, beraat ettiler. Lince uğradım, beraat ettiler. Biliyorum ki polisler bunu yakalayamayacak. Torunuma iftira attılar, beraat ettiler. Bu ucube yargı sistemini sürdüremezsiniz. Evlatlarınız tehdit altında. 1,5 ay sonra 14 Mayıs’ta sandığa gideceksiniz. Helal oylarınız ile bu ucube, çirkin sistemi değiştireceksiniz” şeklinde konuştu.