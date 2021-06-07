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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Niğde’de esnafla buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Niğde’de esnaf ziyareti yaptı.

Politika 07.06.2021, 19:27
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Niğde’de esnafla buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Niğde’de esnaf ziyareti yaptı.

İlk olarak Ulukışla ilçesine gelen Akşener, ziyarette bulunduğu esnaflarla sohbet etti. Akşener, parti otobüsünden vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, yaklaşık 1,5 yıldır il il, ilçe ilçe gezdiğini söyledi.

Esnafın bu ülkenin bel kemiği olduğunu ifade eden Akşener, "Sanayicinin, çiftçinin ürettiğini satar, istihdam oluşturur. Esnafın, sağlam durmasını o ülkenin yöneticileri sağlamak zorundadır. Uzun bir zamandır esnafı, çiftçiyi, kadını, genci, üniversite öğrencisini konuşmuyoruz. Tamamen değerlerimiz üzerinden kavga edilen bir süreçten geçtik. Propaganda yapmadan, partimi övmeden, iktidarı yermeden, sadece esnafın, çiftçinin, kadının, işsiz gencin derdini dinleyip milletvekili arkadaşlarının Meclis gündemine getiriyorum” diye konuştu.

Akşener daha sonra Kemerhisar Beldesi, Bor İlçesi ve Niğde Merkez Şadırvan Parkında esnaf ve vatandaşlarla buluştu.
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