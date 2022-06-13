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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Lütfü Savaş’ı kabul etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı kabul etti.

Politika 13.06.2022, 13:40
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Lütfü Savaş’ı kabul etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı kabul etti.

Akşener, partisinin genel merkezinde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı ağırladı.

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