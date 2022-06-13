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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Yunanistan Başbakanının ABD Kongresi’nde bizi övmesini beklemiyoruz. Fakat, iki NATO üyesi ülke ve NATO’da güvenlik ile ilgili dayanışma söz konusu. F-16’lar için lobi yapılması kabul edilebilir değil” dedi.
Fenerbahçe’nin prensipte anlaşma sağladığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique, saat 18.30’da İstanbul’da olacak.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Lütfü Savaş’ı kabul etti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı kabul etti.
Politika 13.06.2022, 13:40
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı kabul etti.
Akşener, partisinin genel merkezinde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı ağırladı.