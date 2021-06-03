İYİ Parti Genel Başkanı Akşener esnafı dinledi

Bir dizi ziyaretler için Karabük’e gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnafların sorunlarını ve sıkıntılarını dinledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eskipazar ilçesi Mermer Kavşağı’nda karşılandıktan sonra Safranbolu ilçesinde esnaflarla bir araya gelerek işletme sahiplerini dinledi. Safranbolu’nun ardından Yenice ilçesini ziyaret eden Akşener, burada da esnafları ziyaret ettikten sonra yaptığı konuşmasında, pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnafın faizsiz hibe desteğine, işletme için paraya, krediden ziyade Bağ-Kur borçlarının ertelenmesine, işletme giderleriyle ilgili kaynağa ihtiyacı olduğunu aktardı. Karabük merkezdeki Ankara Caddesi üzerinde bulunan esnafları da dinleyen Akşener ziyaretlerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

20 Ocak 2020 tarihinden itibaren ilçe ilçe esnafları gezdiğini belirten Akşener, “Esnafları gezerken işsiz gençlerle, eğitim ile ilgili sorunları olan çocuklarımızla, şiddet gören kadınlarımızla, çiftçilerimizle ve pek çok dezavantajlı grupla karşılaşıp onları da dinliyoruz. Bugün Karabük merkez, Safranbolu ve Yenice ilçelerimizde esnafları gezdik. Benzer sorunları burada da yaşadık, öğrendik. Şimdi de grup konuşmalarımıza bu aldığımız bilgileri koyacağız. Milletvekili arkadaşlarımız soru ve araştırma önergeleri verecekler. Ekonomist arkadaşlarımız buradan aldığımız sorunların çözümüne dar ekonomik projeleri geliştirecekler” diye konuştu.

Sanatçı Burhan Şeşen’in İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı’ndaki talebini de değerlendiren Akşener, "Burhan Şeşen beyefendinin taleplerinden sonra iktidar partisi 3’er bin liralık destek koydu. Az, yeterli değil ama demek ki bu gezilerimizin, bu milletin kürsüsündeki insanların dertlerini anlatabilmesinin ’seçmen velinimettir’ konusuna büyük faydası var. Dolayısıyla vesile olmak güzel bir şey” ifadelerini kullandı.