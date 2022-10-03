İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, engelli vatandaşlarla bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, engelli vatandaşlarla buluştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara’da bir otelde düzenlenen ’Engelsiz Yaşam Çalıştayı’na katıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Akşener, çalıştayda bulunmaktan büyük heyecan duyduğunu dile getirdi. Akşener, “Ailesinde engelli bireylerin olduğu bir insanım. Ailelerin hangi sistem içerisinde olursa olsun maalesef Türkiye’de çok zor yaşadıklarını yakinen bilen bir insanım. Saygı görürler, merhamet duyulur ama kurumsal olarak çok zor bir hayat yaşanıyor. Onu çok yakından bilen bir insanım. Gençliğimden itibaren belki teyzemden kaynaklı, engelli bireyler üzerinde hep kendimi STK’lar da dahil çalışarak ifade etmeye çalıştım” ifadelerini kullandı.

Meral Akşener, engelliler için engelsiz bir hayatı sağlamak için çalışma yürüttüklerini de belirtti.