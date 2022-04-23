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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, çocuk şenliğine katıldı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çocuk şenliğine katıldı.
Politika 23.04.2022, 14:24
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çocuk şenliğine katıldı.
Akşener, Ankara’nın Etimesgut ilçesinde düzenlenen çocuk şenliğine katıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.