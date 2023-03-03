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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Burada Sayın Mansur Yavaş’a ve Sayın Ekrem İmamoğlu’na çağrıda bulunuyorum. Milletimiz samimiyetinizi anladı, sizi sevdi. Millet, sizi göreve çağırıyor.”
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Burada Sayın Mansur Yavaş’a ve Sayın Ekrem İmamoğlu’na çağrıda bulunuyorum. Milletimiz samimiyetinizi anladı, sizi sevdi. Millet, sizi göreve çağırıyor.”
Politika 03.03.2023, 15:33
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Burada Sayın Mansur Yavaş’a ve Sayın Ekrem İmamoğlu’na çağrıda bulunuyorum. Milletimiz samimiyetinizi anladı, sizi sevdi. Millet, sizi göreve çağırıyor.”