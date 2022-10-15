İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Bartın’a gidiyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, maden ocağı patlamasının yaşandığı Bartın’a gidecek.

İYİ Parti’den yapılan yazılı açıklamada, “İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’in Adana ziyareti ile partimizin kuruluşunun 5. yılı dolayısıyla 22 Ekim’de Ankara’da yapılacak olan program, Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağı patlaması nedeniyle iptal edilmiştir. Genel Başkanımız sabah saatlerinde Bartın’da olacaktır. Öte yandan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ile İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral ve İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş’un bölgedeki temasları devam etmektedir” ifadeleri kullanILdı.