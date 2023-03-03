İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: '6'lı masa artık millet iradesini yansıtmıyor'

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER'İN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

İYİ Parti kıskaca alınmıştır. Geldiğimiz noktada İYİ Parti ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır. Buna boyun eğmeyeceğiz. Ceketimi assam aday ederim diyenlerin karşısındayız. 5 siyasi parti tek bir ismi dile getirerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istediler. Biz bugünlere alışılmış yenilgileri reddederek geldik. Biz milletimize bir söz verdik. Milletin sesini bastıran değil, duyan olacağız dedik. Milletin taleplerini hiçe sayan değil, talepleri yerine getiren olacağız dedik. 6'lı masa da artık millet iradesini yansıtmıyor.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NA ÇAĞRI!

Burada Sayın Mansur Yavaş'a ve Sayın Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulunuyorum. Milletimiz samimiyetinizi anladı, sizi sevdi. Millet, sizi göreve çağırıyor.

"Ne yazıkki olmadı, olamadı"

Akşener, şu ifadeleri kullandı:

Geçtiğimiz sene, memleketimizin geleceğini düşünerek çok önemli bir adım attık. Dün gerçekleşen toplantıda nihayet ortak Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını tartıştık. 5 siyasi parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığını beyan ettiler.



Tüm kamuoyu araştırmalarında Erdoğan'a karşı açık ara kazandığını gördüğümüz 2 ismi beyan ettik. Bu isimler Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'ydu. Maalesef bu görüş ve önerilerimiz reddedildi. 6'lı masanın bir anlayışa varıldı. Anlamış olduk ki kişisel ajandalar uğruna, milletin kazandığı bir hakikate tercih edildi. Aziz milletim, biz İyi Parti'yi bunun için kurmadık. Kurulduğumuz günden beri önce ben, önce İyi Parti demedik. Yeri geldi parti çıkarlarımızı gözardı edip milletimizi için feragat ettik. Hakarete uğradık, dişimizi sıktık. Linç edildik yıkılmadık. Ne yazıkki olmadı, olamadı.