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İYİ Parti Gençlik Kollarının 3. kuruluş yıl dönümü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gençlik Kolları 3. kuruluş yıl dönümünü kutladı. 3.yaş pastasıyla başlayan kuruluş yıl dönümü kutlamasında konuşan Akşener, "Biz size saygı duymak zorundayız, görüşlerinize saygı duymak, dünyaya bakışınıza saygı duymak zorundayız ama en büyük görevimiz, yürüdüğünüz yoldaki dikenleri, çakıl taşlarını temizlemektir’’ dedi.

Politika 02.02.2021, 20:29
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İYİ Parti Gençlik Kollarının 3. kuruluş yıl dönümü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gençlik Kolları 3. kuruluş yıl dönümünü kutladı. 3.yaş pastasıyla başlayan kuruluş yıl dönümü kutlamasında konuşan Akşener, "Biz size saygı duymak zorundayız, görüşlerinize saygı duymak, dünyaya bakışınıza saygı duymak zorundayız ama en büyük görevimiz, yürüdüğünüz yoldaki dikenleri, çakıl taşlarını temizlemektir’’ dedi.

Akşener, partinin kuruluş sürecindeki zorlukları hatırlattığı ve gençlik kollarının bu zorlukları daha fazla yaşadığına dikkat çektiği konuşmasında, “Yeni kurulmuş bir parti, sıfırdan başlıyor, ona destek olmak, o yolda yürümek, ona kademelerinde destek olmak, diğer eski partilere göre şartları, kuralları oluşmuş, kurumları oluşmuş siyasi partilere göre daha farklı şansları elde edebileceğinizi düşünebilirsiniz. Memleketinize, ülkenize siyasi hizmet açısından böyle bir yolculuğu isteyebilirsiniz. Ama yaşlı başlı insanlar size söylediler; yapamazsınız, ailelerinize söylediler çocuğunuz iş bulamaz kazanamaz, özel sektörde dahi iş bulamaz denildi. Ben o günleri çok acıyla yaşamış bir insanım. Dolayısıyla o korkutulmaya hak etmediğiniz o tutuma dayanamayanlar oldu. Bunu saygıyla karşılıyorum. Biz büyüklerin görevi hangi siyasi görüşe olursa olsun hangi hayat felsefesinde yaşıyor olursa olsun o gençlerin önündeki çakı taşlarını, dikenleri ayıklamaktır. Çünkü bundan 20 yıl sonra aynı fikirleri muhafaza edip etmeyeceğinizi bilemeyiz. Hayat, o yolculuk, birebir yaşadığınız tecrübeler çok başka’’ ifadelerini kullandı.

"En büyük görevimiz yürüdüğünüz yoldaki dikenleri, çakıl taşlarını temizlemektir’’

Geçmiş dönemlerde gençler arasındaki rekabetin daha az olduğunu ve şimdiki zamanda meslek seçimlerinde daha fazla rekabetin ön plana çıktığını belirten Akşener, "Biz size saygı duymak zorundayız, görüşlerinize saygı duymak, dünyaya bakışınıza saygı duymak zorundayız ama en büyük görevimiz, yürüdüğünüz yoldaki dikenleri, çakıl taşlarını temizlemektir. Bir başka önemli görev biz büyüklere düşen şudur; mentörlük diye sizin bildiğiniz bir kavram var. Z kuşağız, gençler diyerek Türkiye’de herkes uzman oldu ama kimse gözünüzün içine bakıp bu genç ne yer ne içer ne düşünür neyle karşılaşır demiyor. Bunu öğrenmenin yolu tersine mentörlüktür. Sizden öğrenecek çok şeyimiz var. Geri dönüp baktığım zaman bizim yaş grupları arasında iş bulma konusundaki rekabet daha kolaydı. Şimdi hangi meslek dalını seçerseniz seçin rekabet feci, dünyada feci ülkemizde liyakat olmadığı için, liyakata değer verilmediği için, kayırmacılık olduğu için iki kere feci. Sizden öğrenmeye hazırız, ben bunu yapıyorum. Soru soruyorum anlatıyorlar, onlar bana soru sormuyorlar. 16 yaşındaki bir lise öğrencisinin ruhunun yaşlandığını gördüm bana sorduğu sorulardan. 29 yaşında çalışan bir iş kadınının gelecek beş yılına dair başarma imkanının olduğuna inanıyor ama Türkiye’de o başarıyı kayırmacılık dolayısıyla yakalayamayacağına inandığını gördüm. Bizim gibilerin bu konuda gerçekten çok çalışması dikkat etmesi gerektiğine kanaat ettim. Nice yıllara Allah sayınızı artırsın ve birliğimizi beraberliğimizi bozmasın, devamını getirsin. Bir dahaki toplantımızda içinizden çeşitli farklı makamlarda arkadaşlarınızı görmeyi Allah bana nasip etsin. Çok teşekkür ediyorum iyi ki varsınız’’ şeklinde konuştu.
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