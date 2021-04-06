İYİ Parti'den Çin'e: Boş konuşmayı bırakın

Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik "Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır" şeklinde bir ifadenin de kullanıldığı paylaşım sonrası, Büyükelçi Lui Şaobin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.



Büyükelçilik hesabından yapılan bu paylaşım üzerine İYİ Parti de sosyal medya üzerinden "Boş konuşmayı bırakın, siz önce Uygur'lara yaptığınız soykırımı durdurun" yanıtını verdi. Paylaşıma eklenen görselde Akşener'in, Çin Büyükelçiliği'nin paylaşımındaki ifadelere karşı Çince "Uygur soykırımını durdurun" diyerek tokat attığı görülüyor. İYİ Parti lideri Akşener'in konuyla ilgili yarın ayrıntılı açıklama yapması bekleniyor.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Boş konuşmayı bırakın, siz önce Uygur'lara yaptığınız soykırımı durdurun.<a href="https://twitter.com/hashtag/Do%C4%9FuT%C3%BCrkistan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#DoğuTürkistan</a> <a href="https://t.co/TzoqVzAQDy">https://t.co/TzoqVzAQDy</a> <a href="https://t.co/G6hWIHCSTR">pic.twitter.com/G6hWIHCSTR</a></p>— İYİ Parti (@iyiparti) <a href="https://twitter.com/iyiparti/status/1379447585971314688?ref_src=twsrc%5Etfw">April 6, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>