İYİ Parti CHP’yi ziyaret etti

İYİ Parti, CHP’yi ziyaret ederek deprem bölgesindeki seçimlerin nasıl yapılacağına ilişkin çalışmasını sundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Musavat Dervişoğlu ve Erhan Usta, Seçim İşleri Başkanı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat, CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Özkoç ve Engin Altay ile görüştü. Sunat, görüşmeden önce yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle yüz binlerce vatandaşın başka yerlere yerleştirildiğini söyleyerek, "Bu yerleştirilen vatandaşlarımızın kendi illeri için oy kullanmalarını sağlayacak, seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütüğü kanuna bir geçici madde ilavesi ve bir anayasa değişikliği gerektiren konuda CHP yetkilileriyle ile konuşmaya ve istişarede bulunmaya geldik. Karşılıklı bir görüş alışverişinde bulunacağız. Önümüzdeki süreç kısa süreç. Bu süreçte de temsilde adaleti sağlamanın yolunu, başka illerimize ikametini alan vatandaşlarımızın kendi illeri ile ilgili milletvekili seçme iradelerini ortaya koyacak bir yapıyı oluşturmak amacındayız" dedi.