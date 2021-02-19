İtalya’da Draghi hükümetine Temsilciler Meclisi’nden güvenoyu

İtalya’da Mario Draghi Başbakanlığındaki geniş tabanlı koalisyon hükümeti Senato’nun ardından Temsilciler Meclisi’nde de güvenoyu almayı başardı.

İtalya Parlamentosu’nun alt kanadında yapılan güven oylamasında 56 vekilin “red” oyuna karşı 535 vekil yeni hükümet için “evet” oyu verdi. Oylamada 596 vekilden sadece 5’i çekimser kaldı. Eski Başbakan Giuseppe Conte hükümetinin en büyük bileşeni olan ve 67. hükümette 4 bakanlıkla yer alan 5 Yıldız Hareketi’nden (M5S) 16 milletvekili “hayır” oyu kullandı, 12’si oylamaya katılmadı.

M5S’de 15 senatör ihraç edilmişti

5 Yıldız Hareketi, dün Senato’da “hayır” oyu kullanan 15 senatörün ihraç edildiğini açıklamıştı. M5S, üyelerinin internetten yaptığı oylama sonucunda yüzde 59,3’le Draghi hükümetine destek kararı almış, karar sonrası hareketten ayrılan üyeler olmuştu.

Draghi’ye hükümet kurma görevi verilmesinin ardında destek vermeyeceğini duyuran aşırı sağ parti İtalya’nın Kardeşleri’nin (FdI) yanı sıra Lig Partisi’nden 1 milletvekili “red” oyu kullandı.

Bir ülkenin yatırımcı çekebilmesi için yolsuzluktan korunması gerekiyor

Temsilciler Meclisi Genel Kurulu açılışında konuşan Başbakan Draghi, yolsuzluk sorununa dikkat çekerek, "Bir ülkenin yatırımcı çekebilmesi için yolsuzluktan korunması gerekiyor" dedi.

Geniş tabanlı kaolisyon

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Conte hükümetinin istifası ardından hükümet kurma görevini parlamento dışından, 2011-2019 yılları arasından Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı görevini yürüten Mario Draghi’ye vemişti. 8 teknokrat ve 15 siyasiden oluşan Draghi kabinesinde, Conte hükümetini oluşturan 5 Yıldız Hareketi (M5S), Demokrat Parti (PD) ve Özgürler ve Eşitler’in (LeU) yanısıra hükümet krizine neden olan Italia Viva (Iv) ile Lig (Lega) ve Forza Italia (FI) partilerinden bakanlar bulunuyor.

Draghi hükümeti dün Senato’dan güvenoyu almıştı

İtalya Parlamentosu’nun üst kanadında dün yapılan güven oylamasında 40 senatörün “red” oyuna karşı 262 senatör yeni hükümet için “evet” oyu kullanmıştı. 321 sandalyeli Senato’da oylamaya 304 senatör katılmış, 2 senatör ise çekimser oy kullanmıştı.

Güvenoyu için gerekli olan 161 salt çoğunluk sayısı 101 oyla geçilmiş, güvenoyu rekoru ise 2011 yılında 281 “evet” oyu alan Mario Monti hükümetinde kalmıştı.