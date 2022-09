İtalya’da aşırı sağcı Meloni ülkenin ilk kadın başbakanı olabilir

İtalya’da dün gerçekleştirilen erken genel seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre aşırı sağcı lider Giorgia Meloni’nin partisi Brothers of Italy’nin (İtalya’nın Kardeşleri) de bulunduğu sağ ittifak seçimin galibi oldu. Seçimin bu şekilde sonuçlanmasının ardından Meloni’nin ülkenin ilk kadın başbakanı olması bekleniyor.

İtalya’da dün yerel saatle 07.00’de açılan sandıklarda seçmenlerin yüzde 63.91’i oy kullandı. Yaklaşık 51 milyon seçmenin bulunduğu İtalya’da sandıklar 23.00’de kapandı. Oy sayım işlemlerinin başlamasının ardından açıklanan resmi olmayan ilk sonuçlara göre aşırı sağcı lider Giorgia Meloni’nin partisi Brothers of Italy’nin (İtalya’nın Kardeşleri) de aralarında bulunduğu sağ ittifak sandıktan birinci çıktı. İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan ilk seçim sonuçlarına göre, Brothers of Italy yüzde 26.37, Enrico Letta liderliğindeki Democratic Party (Demokratik Parti) yüzde 19.37, Giuseppe Conte liderliğindeki Five Star Movement (5 Yıldız Hareketi) yüzde 14.96, Matteo Salvini liderliğindeki Lega Nord (Kuzey Ligi) yüzde 8.93, Silvio Berlusconi liderliğindeki Forza Italia (İtalya İleri) yüzde 8.04, kendisine "Üçüncü Kutup" ismini veren Carlo Calenda liderliğindeki Action Party (Eylem Partisi) yüzde 7.74 ve İtalyan Solu/Yeşiller yüzde 3.66 oranında oy aldı.

Cumhurbaşkanı belirleyecek

Meloni’nin bulunduğu sağ ittifakın oy oranı, Salvini ve Berlusconi liderliğindeki partilerin oyları ile yaklaşık yüzde 44’e ulaştı. Bununla birlikte sağ ittifakın Senato ve Temsilciler Meclisi’ndeki çoğunluğa sahip olarak kontrolü sağlaması bekleniyor. İtalya’nın gelecek başbakanını belirleyecek son karar ise İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’ya ait olacak.

Başbakan adayından ilk açıklama

İlk seçim sonuçlarının ardından başbakan adayı Meloni, "İtalyanlar, Brothers of Italy liderliğindeki sağ ittifakın lehine karşı açıkça bir mesaj gönderdi. Teşekkürler İtalya" dedi.

Siyasi kriz

İtalya’da 14 Temmuz’da hükümetin sunduğu yaklaşık 23 milyar euro değerindeki ekonomik yardım paketi parlamentonun üst kanadı Senato’da oylanmış, koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi söz konusu yardım paketinin yeterli olmadığını öne sürerek oylamayı boykot etmişti. 211 senatörün katıldığı oylamada 39 "Hayır" oyuna karşılık 172 "Evet" oyuyla yardım paketi onaylanmıştı. Draghi, boykotun ardından istifasını Cumhurbaşkanı Mattarella’ya sunmuş, Cumhurbaşkanı Mattarella ise Draghi’nin istifasını kabul etmemiş ve parlamentoya hitap ederek krizi çözmesini istemişti. Siyasi krizin patlak vermesinin ardından Senato’da güven oylaması yapılmış, hükümet ortakları 5 Yıldız Hareketi, Kuzey Ligi ve Haydi İtalya Partisi tarafından boykot edilen oylamada Draghi 95’e karşı 38 oyla güvenoyu almıştı. Başbakan Draghi’nin ikinci kez istifasını sunmasının ardından Cumhurbaşkanı Mattarella parlamentoyu feshetmiş ve ülkede erken seçim kararı alınmıştı.