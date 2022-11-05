İtalya hükümeti göçmenleri kurtaran STK gemisine limanlarını kapattı

İtalya’nın yeni sağ koalisyon hükümeti, Akdeniz’deki düzensiz göçmenleri kurtaran sivil toplum kuruluşuna (STK) ait bir geminin İtalya limanlarına yanaşmasını engelleyen kararı kabul etti.

İtalya’nın yeni aşırı sağcı başbakanı Giorgia Meloni başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunda düzensiz göçmenlerin durumu ele alındı. Toplantıda Akdeniz’deki düzensiz göçmenleri kurtaran yabancı sivil toplum kuruluşlarının İtalyan karasularında durmasını yasaklayan karar kabul edildi. Buna göre 180 civarında düzensiz göçmeni kurtaran Almanya bayraklı "Humanity 1" adlı geminin Sicilya’daki Catania Limanı dışında denizde demir atarak durdurulmasına karar verildi.

İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi gazetecilere yaptığı açıklamada, Almanya bayraklı göçmen kurtarma gemisinin, çocukların ve acil tıbbi yardıma ihtiyacı olanların Sicilya’ya gelmesine izin verileceğini, ancak geminin daha sonra göçmenlerin geri kalanıyla birlikte uluslararası sulara dönmesi gerektiğini söyledi. Piantedosi, Humanity 1’in "karasularına girerek durumu zorladığını" ifade etti. Diğer gemilerin akıbetine değinilmezken, Bakan Piantedosi Fransa’nın 234 kişinin bulunduğu Norveç bayraklı Ocean Viking gemisindeki göçmenleri "karaya çıkarmayı kabul edebileceğini belirttiğini" aktardı.

"Yabancı sivil toplum kuruluşlarının İtalyan karasularında durmasını yasaklıyoruz"

Başbakan Yardımcısı, Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Matteo Salvini yaptığı açıklamada, "Her zaman olduğu gibi kurtarma ve yardımı garanti edeceğiz, ancak yabancı sivil toplum kuruluşlarının İtalyan karasularında durmasını yasaklıyoruz. Kararı imzalamış olmaktan gurur duyuyorum. İtalya’yı savunmak suç değil, görevdir" ifadelerini kullandı.