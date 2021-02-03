İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella, Mario Draghi’yi hükümet kurmakla görevlendirdi

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Avrupa Merkez Bankası eski Başkanı Mario Draghi’ye hükümet kurma görevi verdi.

İtalya’da yaşanan siyasi krizin ardından İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’dan ülkedeki siyasi gerginliğe ilişkin büyük bir karar geldi. Avrupa Merkez Bankası eski Başkanı Mario Draghi, İtalya Cumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinale’de yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mattarella’nın kendisine hükümet kurma görevini verdiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı’nın kendisine verdiği görevi kabul ettiğini kaydeden Draghi, "Hedefimiz İtalya’da aşı kampanyasını tamamlamak, günlük sorunlara çözümler üretmek ve ülkeyi yeniden ayağa kaldırmak olacak" İfadelerini kullandı.

Eski Başkan Draghi, parlamentodaki siyasi güçlerin sorumlu bir yanıt verme kapasitesine güvendiğini sözlerine ekledi.

Hükümet krizi çıkaran Renzi’den destek

Koalisyon hükümetinden ayrılarak İtalya’da hükümet krizi çıkmasına neden olan İtalia Viva (IV) lideri Matteo Renzi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Draghi’ye destek olmak gerekiyor. Artık yapıcıların zamanı" dedi.

Koalisyon hükümeti ortaklarından Demokratik Parti (PD) Genel Başkan Yardımcısı Andrea Orlando, partisinin Senato’da ağırlığın yüzde 11 oranında olduğunu hatırlatarak, gelişmelere göre pozisyon alacaklarını belirtti.

Öte yandan İstifa eden hükümetin büyük ortağı 5 Yıldız Hareketi’nin (M5S) lideri Vito Crimi ise, teknokrat bir hükümetten yana olduklarını, fakat Draghi’yi desteklemeyeceklerini duyurdu.

Sağ cepheden sandık çağrısı

Sağ görüşlü partilerden olan League (Lega) ve İtalya’nın Kardeşleri (Fratelli d’Italia/ FdI) partileri, İtalya’da seçime gidilmesini savundu. League Partisi Lideri Matteo Salvini, "Draghi hakkında ön yargıya sahip değilim, fakat önceliğimiz sandığa gidilmesi" ifadelerini kullandı.

Başbakan Giuseppe Conte’nin salı günü istifasını sunmasının ardından Parlamento’daki partilerle istikşafi görüşmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Mattarella, İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico’ya, Conte Başbakanlığı’nda parlamentoda yeniden çoğunluk sağlanması için koalisyon ortaklarıyla görüşme görevi vermişti. Meclisi Başkanı Fico, Cumhurbaşkanı’nın verdiği görevinin sonunda 3.Conte dönemi için yeterli çoğunluğun sağlanamadığını açıklamıştı.

İtalya’da hükümet ortaklarından IV partisinin koalisyondan çekilmesinin ardından başlayan siyasi kriz, koalisyon hükümetinin Parlamento’nun her iki kanadından da güvenoyu almasına rağmen çözülememiş ve Başbakan Conte ile hükümeti istifalarını sunmuştu.