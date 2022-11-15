İtalya Başbakanı Meloni’den İtalya ile Türkiye arasında NATO içinde iş birliğinin önemini vurgu

İtalya Başbakanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni görüşmesine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Meloni’nin, İtalya ile Türkiye arasında NATO içinde iş birliğinin önemini vurgu yaptığı aktarıldı.

Endonezya’nın Bali Adası’nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni bir araya gelmesinin ardından İtalya Başbakanlığı tarafından Erdoğan-Meloni görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıladı. Açıklamada, "Başbakan, masum sivillerin hayatını kaybettiği alçak terör saldırısı dolayısıyla Türk halkına ve hükümetine yakınlığını bizzat dile getirdi. İki lider, teröre karşı ortak mücadelenin kararlılıkla devam etmesi konusunda anlaştılar" denildi.

Liderlerin görüşmede Akdeniz bölgesinin geniş potansiyelini birlikte değerlendirme konusunda mutabık kaldıkları aktarılan açıklamada, “İki lider, düzensiz göçle mücadelede ve Libya krizinin çözümünü kolaylaştırmak için birlikte çalışma gereğine vurgu yaptı. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik savaşındaki gelişmeler ve Türkiye ile İtalya’nın birlikte müdahil olduğu uluslararası toplumun karşı karşıya olduğu temel zorluklar ele alındı” denildi.

Erdoğan ve Meloni’nin ikili ticari ilişkilerin daha da güçlendirilmesi arzusunu paylaştıkları aktarılan açıklamada, “Başbakan Meloni ayrıca, İtalya ile Türkiye arasında NATO içinde iş birliğinin öneminin altını çizdi. Roma ile Ankara arasındaki ikili ilişkileri daha da güçlendirmek için birlikte çalışmaya yönelik isteğini yineledi” denildi.