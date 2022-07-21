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İtalya Başbakanı Draghi istifasını sundu

İtalya Başbakanı Mario Draghi, 3 koalisyon partisinin hükümetine desteğini çekmesinin ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’ya istifasını sundu.

Politika 21.07.2022, 11:31 21.07.2022, 11:41
İtalya Başbakanı Draghi istifasını sundu

İtalya’da dün senatoda yapılan oylamada güvenoyu almayı başaran Başbakan Mario Draghi, bugün parlamentonun alt kanadına hitap etti. Draghi parlamentoda yaptığı konuşmada, koalisyon ortağı 3 partinin hükümetine desteğini çekmesi üzerine Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile görüşeceğini ve istifa etme kararını ileteceğini söyledi. Draghi açıklamasının ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na giderek bir hafta arayla ikinci kez istifasını sundu.

Siyasi kriz

İtalya’da 14 Temmuz’da hükümetin sunduğu yaklaşık 23 milyar euro değerindeki ekonomik yardım paketi parlamentonun üst kanadı Senato’da oylanmış, koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi (M5S) söz konusu yardım paketinin yeterli olmadığını öne sürerek oylamayı boykot etmişti. 211 senatörün katıldığı oylamada, 39 "Hayır" oyuna karşılık 172 "Evet" oyuyla yardım paketi onaylanmıştı. Draghi, boykotun ardından istifasını Cumhurbaşkanı Mattarella’ya sunmuş, Cumhurbaşkanı Mattarella ise Draghi’nin istifasını kabul etmemiş ve parlamentoya hitap ederek krizi çözmesini istemişti. Siyasi krizin patlak vermesinin ardından dün senatoda güven oylaması yapıldı. Hükümet ortakları M5S, Kuzey Ligi ve Haydi İtalya Partisi tarafından boykot edilen oylamada Draghi, 95’e karşı 38 oyla güvenoyu aldı.

İtalya’da siyasi kriz nedeniyle Eylül ya da Ekim ayında erken seçim yapılması bekleniyor.

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