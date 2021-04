İtalya Başbakanı Draghi, Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'diktatör' ifadesini kullandı

İtalya Başbakanı Mario Draghi, AB liderlerinin Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sırasında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bir süre ayakta kalmasıyla ilgili olarak ''Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın von der Leyen'e karşı davranışına kesinlikle katılmıyorum. Bu uygunsuz bir durum, bu aşağılama için çok üzgünüm'' diye konuştu.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Draghi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olarak ''Birlikte çalışmak zorunda olduğumuz bu kişilerle, onlara aslında ne iseler onu diyelim, yani diktatörlere, farklı vizyon ve fikirlerimizi söylerken dürüst olmanız gerekiyor. Ancak çıkarlarımızı için işbirliğine de hazır olmalıyız'' ifadesini kullandı.

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gaiani, Başbakan Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle Türk Dışişlerine çağrıldı

Italian PM Mario Draghi here, denouncing Erdogan as a “dictator” - it’s not a throwaway comment - and the treatment of von der Leyen pic.twitter.com/6yCVyFzZAg