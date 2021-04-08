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İtalya Başbakanı Draghi, Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'diktatör' ifadesini kullandı

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olarak 'diktatör' ifadesini kullandı.

Politika 08.04.2021, 22:50 08.04.2021, 22:52
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İtalya Başbakanı Draghi, Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'diktatör' ifadesini kullandı

İtalya Başbakanı Mario Draghi, AB liderlerinin Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sırasında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bir süre ayakta kalmasıyla ilgili olarak ''Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın von der Leyen'e karşı davranışına kesinlikle katılmıyorum. Bu uygunsuz bir durum, bu aşağılama için çok üzgünüm'' diye konuştu.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Draghi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olarak ''Birlikte çalışmak zorunda olduğumuz bu kişilerle, onlara aslında ne iseler onu diyelim, yani diktatörlere, farklı vizyon ve fikirlerimizi söylerken dürüst olmanız gerekiyor. Ancak çıkarlarımızı için işbirliğine de hazır olmalıyız'' ifadesini kullandı.

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