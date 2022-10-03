İtalya, 2 Rus oligarkın gayrimenkullerine el koydu

İtalya’nın 2 Rus oligarka ait lüks sahil beldesi Portofino’daki Garda Gölü kıyısında bulunan Sirmione ve başkent Roma’daki gayrimenkullerine el koyduğu belirtildi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali devam ederken, Avrupalı ülkelerin Rus oligarklara yönelik yaptırımları sürüyor. Konuya aşina olan iki kaynağa dayandırılan haberlerde, İtalya’nın 2 Rus oligarka ait lüks sahil beldesi Portofino’daki Garda Gölü kıyısında bulunan Sirmione ve başkent Roma’daki gayrimenkullerine el koyduğu belirtildi.

Khudainatov AB’nin yaptırım listesinde

İtalya’nın mali polis teşkilatı Guardia di Finanza’nın Rus enerji devi Rosneft’in eski Başkanı Eduard Khudainatov’a ait olan Ligurya Denizi kıyısındaki lüks sahil beldesi Portofino’da bulunan bir malikaneye, Roma’daki bir mülke ve bir arabaya el koyduğu aktarıldı. Haberlerde Khudainatov’un Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Avrupa Birliği’nin (AB) yaptırım listesine alındığı ve mal varlığının yaklaşık 57 milyon euro olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz mayıs ayında da İtalyan polisi, Khudainatov’a ait olduğuna inanılan ve medyada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilişkilendirilen 700 milyon dolar değerinde lüks bir yata el koymuştu. Başka bir operasyonda ise polisin Rus özel sermaye grubu ESN Group’un Başkanı Grigory Berezkin’e ait Garda Gölü kıyısındaki Sirmione’de bulunan ve değeri 15 milyon eurodan fazla olan bir mülke el koyduğu ifade edildi.

İtalya’da Rus oligarklara ait 1,7 milyar euroluk varlığa el konuldu

İtalya, mart ve nisan aylarında Rus oligarklara ait olan ve değeri 900 milyon euroyu aşan villa ve yatlara el koydu. Guardia di Finanza’nın güncellenmiş resmi verilerine göre, şimdiye kadar İtalya’da Rus oligarkların el konulan varlıklarının toplam değeri 1,7 milyar euroyu aştı.