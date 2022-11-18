İsveç’te yürütülen soruşturma çerçevesinde Kuzey Akım doğal gaz boru hattındaki patlamaların sabotaj olduğu ortaya çıktı. Savcı tarafından yapılan açıklamada, olay yerinde patlayıcı kalıntılarının bulunduğu ifade edildi.