İsveç’te yeni kabine şekilleniyor

İsveç parlamentosu tarafından dün koalisyon hükümetinin başbakanı olarak seçilen Ulf Kristersson, yeni kabine üyelerini açıklamaya başladı.

İsveç’te 11 Eylül’de yapılan seçimin ardından kurulan koalisyon hükümetine liderlik yapacak ismin dün muhafazakar Ilımlı Parti lideri 59 yaşındaki Ulf Kristersson olarak açıklanmasının ardından çiçeği burnunda Başbakan Kristersson görevine başladı. Kristersson ilk olarak yeni kabine üyelerini açıkladı. Kristersson, Jessica Rosvall’ı Avrupa Birliği (AB) Bakanı, Gunnar Strömmer’i Adalet Bakanı, Maria Malmer Stenergard’ı Göç Bakanı, Tobias Billström’ı Dışişleri Bakanı, Johan Forssell’i Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı, Pal Jonson’ı Savunma Bakanı, Carl-Oskar Bohlin’i Sivil Savunma Bakanı, Jakob Forssmed’i Sosyal İşler Bakanı ve Acko Ankarberg’i Sağlık Bakanı olarak atadı. Hristiyan Demokrat Partisi lideri Ebba Busch’ın Enerji ve Ticaret Bakanı, Liberal Parti lideri Johan Pehrson’ın Entegrasyon Bakanı, Gunnar Strömmer’in Adalet Bakanı ve Elisabeth Svantesson’ın da Maliye Bakanı olarak göreve gelmesi bekleniyor.

"Bunu yeniden yapabiliriz"

Enflasyonun yüzde 10 seviyelerine yaklaştığı ülkede zorlu ekonomik koşullar altında göreve gelen Kristersson, "Bu, çok daha kötüleşebilecek zor bir durum. Fakat geçmişte zor problemleri çözdük ve bunu yeniden yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

Ülkede 11 Eylül’de yapılan seçimde sağ blok 349 sandalyeli mecliste 176 sandalye, sol blok partileri ise 173 sandalye kazanmıştı. Kristersson, geçtiğimiz hafta Hristiyan Demokrat Partisi ve Liberal Parti ile üçlü koalisyon hükümeti kurmak için anlaştıklarını açıklamıştı.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya’ya yeşil ışık vermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç’in önceki Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İspanya’nın başkenti Madrid’de 29-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı öncesi 28 Haziran’da dörtlü zirve gerçekleştirmişti. Finlandiya ve İsveç’in terör örgütlerine olan desteği nedeniyle her iki ülkenin NATO üyeliğine karşı olan Türkiye, dörtlü zirvenin ardından İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğine yeşil ışık verdiğine dair ortak memoranduma imza atmıştı.