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İsveç’te resmi olmayan sonuçlara göre sol blok seçimi önde götürüyor
İsveç’te düzenlenen genel seçimlerde sandıkların kapanmasıyla yayınlanan sandık çıkış anketine göre İsveç Başbakanı Magdalena Andersson’un da yer aldığı sol blok yüzde 50,6 muhalefetteki partilerden oluşan sağ blok ise yüzde 48 oy aldı.
Politika 11.09.2022, 21:47
İsveç’te düzenlenen genel seçimlerde sandıkların kapanmasıyla yayınlanan sandık çıkış anketine göre İsveç Başbakanı Magdalena Andersson’un da yer aldığı sol blok yüzde 50,6 muhalefetteki partilerden oluşan sağ blok ise yüzde 48 oy aldı.
İsveç’te halk genel seçimler için sandık başına gitti. Yerel saatle 08.00’de başlayan oy verme işlemi 20.00’de sona erdi. İsveçlilerin ülkeyi 4 yıl boyunca yönetecek yeni hükümet ve belediye başkanlarına karar verdikleri seçimde, sandıkların kapanmasıyla birlikte sandık çıkış anketi yayınladı. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson’un da yer aldığı sol blok resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 50,6’sını, göçmen karşıtı İsveç Demokratların yer aldığı sağ blok ise oyların yüzde 48’ini aldı.
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|P
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|15
|2. Barcelona
|5
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|10
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|10
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|7. Osasuna
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