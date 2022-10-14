İsveç’te muhafazakar Ilımlı Parti hükümeti kurmak için anlaştı

İsveç’te muhafazakar Ilımlı Parti lideri Ulf Kristersson, yeni hükümeti kurma konusunda Hristiyan Demokrat Partisi ve Liberal Partisi ile koalisyon hükümeti kurmak için anlaştıklarını açıkladı.

İsveç’in muhafazakar Ilımlı Partisi lideri Ulf Kristersson mecliste yaptığı konuşmada, Hristiyan Demokrat Partisi ve Liberal Partisi ile koalisyon hükümeti kurmak için anlaşmaya vardıklarını ifade etti. Kristersson, ülkenin en büyük sağ partisi aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisinin ise hükümete dışarıdan destek vereceğini belirtti. Meclis Başkanı Andreas Norlen da düzenlediği basın toplantısında, Ulf Kristersson liderliğindeki hükümete yönelik 17 Ekim’de mecliste güven oylaması yapılacağını duyurdu.

Ülkede beklenen değişim

Yeni hükümet vergileri azaltmayı, yeni nükleer santraller inşa etme sürecini başlatmayı, sosyal yardımları üst düzeye çıkarmayı, göçmenlik kurallarını sıkılaştırmayı ve polise daha fazla yetki vermeyi planlıyor.

Ülkede 11 Eylül’de yapılan seçimde sağ blok 349 sandalyeli mecliste 176 sandalye, sol blok partileri ise 173 sandalye kazanmıştı.