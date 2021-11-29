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İsveç’te görevinden istifa eden Andersson ikinci kez başbakan seçildi

İsveç’te 24 Kasım’da başbakan seçilmesinden yaklaşık 7 saat sonra istifa eden Magdalena Andersson, parlamentoda bugün yapılan oylamada yeniden başbakan seçildi.

Politika 29.11.2021, 18:41
İsveç’te görevinden istifa eden Andersson ikinci kez başbakan seçildi

İsveç’te 24 Kasım’da başbakan seçilmesinden yaklaşık 7 saat sonra istifa eden Magdalena Andersson, parlamentoda bugün yapılan oylamada yeniden başbakan seçildi.

İsveç’te kadınlara oy kullanma hakkı verilmesinden yaklaşık 100 yıl sonra ilk kadın başbakan olan Magdalena Andersson, 24 Kasım’da koalisyon ortağı Yeşiller Partisi’nin parlamentoda sağ partilerin hazırladığı bütçenin geçirilmesi üzerine hükümetten çekilmesinin ardından görevinden 7 saat sonra istifa etmişti. İsveç Parlamentosu’(nda (Riksdag) bugün yalnızca Sosyal Demokratlardan oluşan bir azınlık hükümeti kurulup kurulamayacağına dair yapılan oylamada, Andersson başkanlığında kurulacak olan azınlık hükümetine 349 milletvekilinin 101’i evet, 75’i çekimser ve 173’ü hayır oyu verdi. Parlamentoda yapılan oylamada "hayır" oyunun 175’in altında kalması nedeniyle Andersson başkanlığındaki azınlık hükümeti parlamentodan yeniden güvenoyu alarak, Andersson istifasının ardından yeniden başbakan seçilmiş oldu.

Oylamanın ardından basın toplantısı düzenleyen Andersson, “Tüm azınlık hükümetleri gibi parlamentodaki diğer partilerle işbirliği arayacağız ve bunu yapmak için iyi fırsatlar görüyorum" ifadelerini kullandı. Sosyal Demokratların parlamentoda 100 sandalyesi bulunduğunu hatırlatan Andersson, “Sosyal Demokratlar geniş bir farkla parlamentodaki en büyük parti grubuna sahipler. Ayrıca diğerleriyle uzun bir işbirliği geleneğimiz var ve İsveç’i ileriye götürmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" dedi.

Muhalefetteki sağcı Ilımlı Birlik Partisi Başkanı Ulf Kristersson ise, Andersson başkanlığındaki yeni hükümeti "dokuz aylık bir geçici hükümet" olarak değerlendirerek, Eylül 2022’de yapılacak seçimlere kadar pek bir şey elde edemeyeceğini savundu.

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