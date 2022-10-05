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İsveç’in Ankara Büyükelçisi, devlet televizyonunda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaretamiz içerikler sunan program nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.
İsveç’in Ankara Büyükelçisi, devlet televizyonunda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaretamiz içerikler sunan program nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.
Politika 05.10.2022, 17:02
İsveç’in Ankara Büyükelçisi, devlet televizyonunda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaretamiz içerikler sunan program nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.