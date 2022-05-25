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ETÜ paydaşlığında düzenlenen "I. Uluslararası Temel ve Uygulamalı Matematik Bilimlerindeki Güncel Gelişmeler" sempozyumu başladı
İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurularına ilişkin istişare toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde başladı.
İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurularına ilişkin istişare toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde başladı.
Politika 25.05.2022, 13:23
İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurularına ilişkin istişare toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde başladı.