İsveç parlamentosundan NATO’ya katılıma onay

İsveç parlamentosu, İsveç’in NATO’ya katılımını 37’ye karşı 269 oyla onayladı.

İsveç parlamentosunun büyük çoğunluğu NATO’ya katılımı destekledi. Parlamentoda yapılan oylamada, 37’ye karşı 269 oyla İsveç’in NATO’ya katılımını onay verilirken, 43 milletvekili ise oylamaya katılmadı. Oylamada, Sol Parti ve Yeşiller Partisi, NATO’ya katılıma karşı çıktı.

İsveç’in NATO’ya katılımı için tüm NATO üyelerinin İsveç’in ittifaka katılımına dair protokolü onaylaması gerekiyor. Türkiye, Finlandiya’nın ittifaka katılımına dair onay sürecini başlatırken, İsveç’in ise onay sürecini henüz başlatmadı. Türkiye, İsveç’ten terörün finansmanını, terör örgütlerine insan devşirmeyi ve terör örgütlerinin propaganda faaliyetlerini durdurmasını, gerekli tedbirleri almasını, bazı suçluların iadesini talep ediyor.

İspanya’nın başkenti Madrid’de geçtiğimiz sene haziran ayında Türkiye-Finlandiya-İsveç arasında imzalanan memorandumda, NATO üyesi olmak isteyen Finlandiya ve İsveç, terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye’yle tam dayanışma ve iş birliği sergileyecekleri, terör örgütü PKK başta olmak üzere milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye’ye tam destek verecekleri, PYD/YPG ve FETÖ’ye destek sağlamayacakları taahhüdünde bulunmuştu.