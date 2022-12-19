İsveç, FETÖ terör örgütü üyesi Keneş’in Türkiye’ye iadesini reddetti

İsveç Yüksek Mahkemesi, FETÖ terör örgütü üyesi Bülent Keneş’in Türkiye’ye iade edilmesi talebini reddetti.

İsveç Yüksek Mahkemesi, FETÖ terör örgütü üyesi ve Zaman Gazetesi’nin genel yayın müdürü Bülent Keneş’in Türkiye’ye iade edilmesi talebini reddetti.

Mahkeme, Keneş’e yöneltilen suçlamalardan bazılarının İsveç’te suç teşkil etmediğini, davanın siyasi nitelik taşıdığını ve Keneş’in İsveç’te mülteci statüsüyle bulunmasını iade önündeki engeller olarak sıraladı. Yargıç Petter Asp tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sonuç olarak, hükümet iade talebini kabul etmedi" ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ismini vermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz 8 Kasım’da Türkiye’de İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’ı kabul etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Özellikle yapmış olduğumuz görüşmedeki hedef, terörle mücadelede İsveç’in bu noktadaki tutumu. Bu rakamların 30, 70 veya 100 olması tartışılabilecek konular. Şu anda FETÖ’cü Bülent Keneş’in İsveç’ten Türkiye’ye deport edilmesi bizim için önemli. Biz bu konuda İsveç’in daha hassas davranmasını bekliyoruz" diye konuşmuştu.