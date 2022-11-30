İsveç Dışişleri Bakanı Billström: "Türkiye ile NATO görüşmelerinde ilerleme var"

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye ile gerçekleştirilen NATO görüşmelerinde ilerleme sağlandığını belirtti.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile gerçekleştirdikleri üçlü görüşmeye dair ülkesinin devlet televizyonuna değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Billström, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyeliği konusunda Türkiye ile yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlandığını belirtti. Billström, "NATO görüşmelerinde ilerleme kaydedildi. Bunu dünkü görüşmede mevkidaşlarım da onayladı. Yakında Türkiye’ye gideceğim. Türk Dışişleri Bakanı ile görüşme gerçekleştireceğiz, bu görüşmeyi de dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğini ne zaman onaylayabileceğini söylemenin mümkün olmadığını söyleyen Billström, "Sabit bir zaman dilimi göstermek yanlış olur. Ancak dünkü görüşmeler ilerleme olduğunu gösterdi ve müzakerelerde ilerledikçe muhtemelen Türk parlamentosunun onaylayabileceği bir noktaya gelebiliriz" dedi.