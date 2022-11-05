İsveç Dışişleri Bakanı Billstrom: "İsveç hükümeti YPG ile arasına mesafe koyacak"

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, terör örgütü YPG ile aralarına mesafe koyacaklarını belirterek, "Bu örgütler ile PKK arasında çok yakın bir bağ var ki bu, İsveç ve Türkiye ilişkilerine zarar verebilecek bir şey" dedi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, İsveç medyasına yaptığı açıklamada, ülkesinin NATO üyelik sürecine dair açıklamalarda bulundu. Bakan Billstrom, İsveç’in yeni hükümetinin NATO’ya katılma yolunda Türkiye’nin onayını alabilmek için terör örgütü YPG ile arasına mesafe koyacağını söyledi. Billstrom, "Bu örgütler ile AB’nin terör listesindeki PKK arasında çok yakın bir bağ var ki bu, İsveç ve Türkiye ilişkilerine zarar verebilecek bir şey" ifadelerini kullandı. Billstrom, "Öncelikli hedef İsveç’in NATO’ya üyeliğidir" dedi.

Bakan Billstrom’un açıklaması, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara’ya gerçekleştireceği ziyarete 3 gün kala geldi.

İsveç’in 30 ülkenin yer aldığı NATO’ya yaptığı başvuru, Türkiye ve Macaristan hariç 28 ülke tarafından onaylandı.