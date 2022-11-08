İsveç Başbakanı Ulf Kristersson: "Türk Milletine sesleniyorum; İsveç Türkiye’ye yapmış olduğu tüm taahhütlere riayet edecektir. İleride de müttefik olarak vereceği taahhütleri yerine getirecek ve 3’lü muhtırayı tam olarak uygulayacağız"

- "İsveç Finlandiya ile beraber NATO üyeliğine başvurdu. Bu ittifaka katılmak bizim için hayati derece önem taşıyan güvenlik meselesi."