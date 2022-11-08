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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson :"İsveç Finlandiya ile beraber NATO üyeliğine başvurdu. Bu ittifaka katılmak bizim için hayati derece önem taşıyan güvenlik meselesi."
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson :"İsveç Finlandiya ile beraber NATO üyeliğine başvurdu. Bu ittifaka katılmak bizim için hayati derece önem taşıyan güvenlik meselesi."
Politika 08.11.2022, 19:28
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson :"İsveç Finlandiya ile beraber NATO üyeliğine başvurdu. Bu ittifaka katılmak bizim için hayati derece önem taşıyan güvenlik meselesi."