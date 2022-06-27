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İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, "PKK hakkındaki görüşlerimizde çok netiz. Avrupa Birliği’nde (AB) terör örgütü olarak listeleniyor ve son yıllarda İsveç tarafından da böyle kabul ediliyor" dedi.
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, "PKK hakkındaki görüşlerimizde çok netiz. Avrupa Birliği’nde (AB) terör örgütü olarak listeleniyor ve son yıllarda İsveç tarafından da böyle kabul ediliyor" dedi.
Politika 27.06.2022, 19:19
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, "PKK hakkındaki görüşlerimizde çok netiz. Avrupa Birliği’nde (AB) terör örgütü olarak listeleniyor ve son yıllarda İsveç tarafından da böyle kabul ediliyor" dedi.