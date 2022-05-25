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İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkiye ile görüşmeler şu anda sürüyor. Bu görüşmelerin devam etmesini bekliyoruz” dedi.
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkiye ile görüşmeler şu anda sürüyor. Bu görüşmelerin devam etmesini bekliyoruz” dedi.
Politika 25.05.2022, 14:10
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkiye ile görüşmeler şu anda sürüyor. Bu görüşmelerin devam etmesini bekliyoruz” dedi.