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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Yunanistan’ın Ege Denizi’nde geri itmeleri birçok hayatın kaybolmasına neden oluyor”
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, 200 yıllık bir askeri tarafsızlığın ardından İsveç’in yeni bir yol seçtiğini belirterek, “Rusya’nın Ukrayna’ya gerçekleştirdiği saldırı bizim için her şeyi değiştiren bir andı” dedi.
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, 200 yıllık bir askeri tarafsızlığın ardından İsveç’in yeni bir yol seçtiğini belirterek, “Rusya’nın Ukrayna’ya gerçekleştirdiği saldırı bizim için her şeyi değiştiren bir andı” dedi.
Politika 19.05.2022, 18:06
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, 200 yıllık bir askeri tarafsızlığın ardından İsveç’in yeni bir yol seçtiğini belirterek, “Rusya’nın Ukrayna’ya gerçekleştirdiği saldırı bizim için her şeyi değiştiren bir andı” dedi.