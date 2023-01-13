İsveç Başbakanı Kristersson: “Stockholm’deki eylem, İsveç’in NATO üyeliğine karşı sabotaj"

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan skandal eyleminin, İsveç’in NATO başvurusuna karşı “sabotaj" amaçlı olduğunu ifade etti.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin başkent Stockholm’de Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan skandal eylemine tepki gösterdi. İsveç kanalı TV4’e açıklama yapan Başbakan Kristersson, “Bunun İsveç’in NATO üyelik başvurusuna karşı bir sabotaj olduğunu söyleyebilirim. İsveç’in güvenliği için tehlikeli bir durum" ifadelerini kullandı. Kristersson, “Demokratik yolla seçilmiş bir liderin bu şekilde sahte infazının yapılması, son derece ciddi bir durum” dedi. Kristersson ayrıca, İsveç’te iki politikacının suikasta kurban gittiği düşünüldüğünde söz konusu eylemin “daha da ciddi” olduğunu vurguladı.

Terör örgütü PKK/YPG destekçileri, başkent Stockholm’deki tarihi belediye binası önünde gerçekleştirdiği eylemde bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından asarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef almıştı.

Öte yandan, İsveç’te 1986’da dönemin başbakanı Olof Palme vurularak öldürülürken, 2003’te de İsveç Dışişleri Bakanı Anna Lindh bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.