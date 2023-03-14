İsveç Başbakanı Kristersson: "İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliklerinin farklı aşamalarda onaylanması söz konusu"

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya farklı zamanlarda üye olabileceği mesajını verdi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin ve Finlandiya’nın devam eden NATO’ya üyelik süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin, İsveç’in NATO üyeliğine sıcak bakmadığı için Finlandiya’nın İsveç’ten daha önce NATO’ya üye olabileceğini söyleyen Kristersson, "İsveç ve Finlandiya’nın üyeliklerinin farklı aşamalarda onaylanması söz konusu" dedi. Madrid Zirvesi’nden bu yana Finlandiya’nın üyelik sürecinin İsveç’inkine göre daha ılımlı ilerlediğini belirten Kristersson, bu nedenle Finlandiya’nın NATO’ya daha önce üye olma ihtimalinin de giderek arttığının altını çizdi. Nihai kararın Türkiye’nin elinde olduğunu kaydeden ve Finlandiya’nın, İsveç olmadan NATO’ya üyeliğine hazır olduklarını belirten Kristersson, "Temel mesele, İsveç’in üye olup olmayacağı değil, ne zaman üye olacağı" açıklamasında bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise, hedeflerinin hem Finlandiya’nın hem de İsveç’in bir an önce birliğe katılması olduğunu söylemişti.