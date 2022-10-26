İsveç Başbakanı Kristersson: "Hükümetim, NATO üyeliği için Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü muhtırayı yerine getirecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, "Hükümetim, NATO üyeliği için Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü muhtırayı yerine getirecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklama yapan Kristersson, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapıcı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. En kısa zamanda Ankara’yı ziyaret etmeyi dört gözle bekliyorum. Hükümetim, NATO üyeliği için Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü muhtırayı yerine getirecek" dedi.

Kristersson, Erdoğan’a mektup göndermişti

İsveç’in en büyük günlük gazetelerinden Aftonbladet’in haberine göre ülkenin yeni Başbakanı Ulf Kristersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 21 Ekim’de ülkesinin Ankara Büyükelçiliği aracılığı ile mektup göndermişti. Mektupta Kristersson’un, "Umarım (NATO üyeliği) bu konu hakkında kısa süre içinde ayrıntılı bir görüşme yapabiliriz. Size uygun olur olmaz Ankara’ya gelmeye hazırım" ifadelerini kullandığı belirtilmişti.

Türkiye ile özellikle terörle mücadelede olmak üzere çeşitli düzeylerde iş birliğini derinleştirmek istediğini vurgulayan Kristersson’ın, "Türkiye’nin güvenlik sorunlarını çok ciddiye alıyoruz ve terör örgütü PKK ve diğer tüm terör örgütleri ile bunların kollarından gelen tehditler de dahil olmak üzere terörün tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede iş birliği yapmak istiyoruz" dediği belirtilmişti. Kristersson’ın ayrıca, "Hükümetim, bu terörist grupların faaliyetlerini önlemek için Türkiye ile terörle mücadele iş birliğini yoğunlaştıracaktır. Bu alanda İsveç Güvenlik Polisi ve Adalet Bakanlığı’nın yakın zamanda Ankara’ya yaptığı ziyaretler, iş birliği için güçlü platformlar oluşturmayı başardı" ifadelerine yer verilmişti.

İki ülke arasında farklı alanlardaki iş birliği konusuna da değinen Kristersson’ın, "Kültür, ticaret ve diğer siyasi alanlarda daha fazla iş birliği yapmalıyız. Yeni hükümetimdeki bakanlar bu geniş gündemi ilerletmek için inisiyatif almaya istekli" ifadelerini kullandığı aktarılmıştı.

Erdoğan randevu talebini kabul etmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan da 21 Ekim’de yaptığı açıklamada, "İsveç’in yeni başbakanı randevu talebinde bulundu. Arkadaşlarımıza ’Randevu verin, gelsin’ dedim. Ülkemizde kendisiyle bu konuları da görüşürüz" ifadelerini kullanmıştı.