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İsveç Başbakanı Andersson: “Türkiye’nin taleplerini ve sorularına yanıtlarımızı doğrudan Türkiye’ye vereceğiz”

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, “Türkiye’nin taleplerini ve sorularına yanıtlarımızı doğrudan Türkiye’ye vereceğiz. Her türlü sorunu ya da yanlış anlaşılmayı gidereceğiz” dedi.

Politika 01.06.2022, 15:37
İsveç Başbakanı Andersson: “Türkiye’nin taleplerini ve sorularına yanıtlarımızı doğrudan Türkiye’ye vereceğiz”

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, “Türkiye’nin taleplerini ve sorularına yanıtlarımızı doğrudan Türkiye’ye vereceğiz. Her türlü sorunu ya da yanlış anlaşılmayı gidereceğiz” dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile İsveç’in başkenti Stockholm’de basın toplantısı düzenledi. Guterres ve Andersson Avrupa’daki güvenliği, korona virüs salgını ve Rusya’nın Ukrayna saldırılarını ele aldıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı ile açıklama yaptı. İsveç Başbakanı, açıklamasının ardından Türkiye ile yürütülen görüşmelere yönelik soruyu, Türkiye ile kurulan diyalogun devam ettiğini ifade ederek, “Türkiye ile yakın gelecekte yapıcı görüşmeler yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Türkiye’nin taleplerini ve sorularına yanıtlarımızı doğrudan Türkiye’ye vereceğiz. Her türlü sorunu ya da yanlış anlaşılmayı gidereceğiz” ifadelerini kullandı.

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