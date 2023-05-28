İstanbul’da vatandaşlar oy kullanmaya başladı

Cumhurbaşkanlığı 2’nci tur seçimleri için oy verme işlemi başladı. Beykoz Beylerbeyi’nde de genci yaşlısı çok sayıda vatandaş oylarını kullanmaya başladı.

Cumhur İttifakı’nın adayı mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı’nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olduğu Cumhurbaşkanlığı 2’nci tur seçimlerinde vatandaşların oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Beykoz Beylerbeyi’nde bulunan Hacı Sabancı Anadolu Lisesine sabah erken saatlerde gelen vatandaşlar oylarını kullanmaya başladı.

Vatandaşlardan Ramazan Sarıoğlu, "Bu günü bekliyordum, oyumu kullandım. Düşünecek bir şey yok, devam" dedi.

Kemal Kaya ise, "Ülke hakkında hayırlı olsun. Ülke daha iyi güçlensin halkın oyları ve görüşleriyle. İlk turda da oy kullandım" diye konuştu.