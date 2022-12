İstanbul’da 39 ilçede eş zamanlı “İlk Oyum Erdoğan’a İlk Oyum AK Parti’ye” programı

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı, ilk defa oy kullanacak 17-23 yaş aralığındaki gençlerle 39 ilçede eş zamanlı program düzenledi. Türkiye Yüzyılı vizyonu ile “İlk Oyum Erdoğan’a İlk Oyum AK Parti’ye” sloganıyla düzenlenen eş zamanlı programda milletvekilleri, belediye başkanları ve ilçe başkanları gençlerin sorularını cevapladı.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları, gençler için Türkiye Yüzyılı vizyonu ile “İlk Oyum Erdoğan’a İlk Oyum AK Parti’ye” sloganıyla 39 ilçede eş zamanlı program düzenledi. 17-23 yaş aralığındaki gençlerin katıldığı ve eş zamanlı olarak düzenlenen programda gençler merak ettikleri soruları milletvekilleri, belediye başkanları ve ilçe başkanlarına sordu. Üsküdar’da da, Üsküdar Gençlik Merkezi Mehmet Genç Kütüphanesi’nde de düzenlenen program AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek’in ve çok sayıda gencin katılımıyla gerçekleşti. Programla birlikte İstanbul’da oy kullanacak 1 milyon 250 bin gence ulaşılması hedefleniyor.

Üsküdar’da düzenlenen programa katılan AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek, “Bugün Üsküdar ilçemizdeyiz. Bugün İstanbul’un 39 ilçesinde de “İlk Oyum Erdoğan’a İlk Oyum AK Parti’ye” programı icra ediliyor şu an. Bu çok kıymetli bir olay çünkü bu programın startını bir kaç ay evvel Cumhurbaşkanımızla Sakarya’da binlerce gencimizin katıldığı programda başlamıştık. 81 ilde de yapılan bu programa biz İstanbul teşkilatı olarak milyonlarca gencimizi davet ederek başladık. Burada İstanbul’un özelinde değinmemiz gereken konulardan birisi şu İstanbul, Türkiye’de ilk defa oy kullanacak 6 milyon 48 bin gencimizin 1 milyon 250 bin kişisinin yaşadığı şehir. Bu gençlerimizle teşkilatlarımız aracılığıyla liselerde okuyan siyasetle ilgilenen arkadaşlarımıza oradalar da temas ediyoruz, çalışan gençlik dediğimiz eğitim hayatında olmayan iş hayatında olan gençlerimize oralarda temas ediyoruz, üniversitelerde 58 üniversitede şu an programlarlar düzenlenerek Türkiye Yüzyılı markasını doldurmak adına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın hedef gösterdiği yeni Türkiye, büyük Türkiye vizyonunu biz gençler olarak, AK Parti gençlik teşkilatları olarak hizmet ediyoruz. Her görüşten gençlerin nasıl bir Türkiye hayali olduğunu, siyasetten nasıl beklentileri olduğunu, sanayi ve kalkınmadan neler beklediklerini, ihracattan, e-ticaretten ne anladıklarını, demokrasiden hak ve özgürlüklerden nasıl beklentileri olduğunu raporlayarak sayın cumhurbaşkanımıza iletiyoruz” dedi.