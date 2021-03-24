İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayan ve yürürlüğe koyan ülkeler hangileri?
Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetle çok yönlü mücadele amacıyla hazırlanan İstanbul sözleşmesi, 2019 yılı itibarıyla 34 ülkede farklı zamanlarda onaylandı ve yürürlüğe girdi. Türkiye, toplamda 46 imzacısı bulunan sözleşmeyi ilk imzalayan ve onaylayan ülkelerden biriydi. Türkiye, söz konusu anlaşmayı imzaladıktan sonra, anlaşmadan çekilen ilk ülke oldu.
İstanbul'da imzalanan ve bu sebeple "İstanbul Sözleşmesi" olarak bilinen "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi", ilk olarak 1 Ağustos 2014 tarihinde 11 ülkede yürürlüğe girdi.
Sözleşmenin en erken yürürlüğe girdiği ülkeler Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Bosna Hersek, Danimarka, İtalya, Karadağ, Portekiz, Sırbistan, İspanya oldu.
Avrupa Birliği ise sözleşmeyi 13 Haziran 2017 tarihinde imzaladı.
Avrupa Birliği'nin yanı sıra 45 ülke sözleşmeyi imzaladı.
İstanbul Sözleşmesi'ni kabul eden ülkeler:
Almanya
Andorra
Arnavutluk
Avusturya
Belçika
Birleşik Krallık
Bosna Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Ermenistan
Estonya
Finlandiya
Fransa
Gürcistan
Hırvatistan
Hollanda
İrlanda
İspanya
İsveç
İsviçre
İtalya
İzlanda
Karadağ
Kıbrıs
Kuzey Makedonya
Letonya
Lihtenştayn
Litvanya
Lüksemburg
Macaristan
Malta
Moldova
Monako
Norveç
Polonya
Portekiz
Romanya
San Marino
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Türkiye
Ukrayna
Yunanistan
11 ülke ise sözleşmeyi imzalamadı. İşte imzalamayan 11 ülke:
Ermenistan
Bulgaristan
Çekya
Macaristan
Letonya
Lihtenştayn
Litvanya
Moldova
Slovakya
Ukrayna
İngiltere
Öte yandan İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayan Avrupa Konseyi üyesi bazı devletler, onu onaylamayarak uygulamaya koymadı.
Bu ülkelerden Macaristan, Bulgaristan, Slovakya ve Letonya gibi bazı ülkelerde yürütmede uzlaşmaya varılmış değil. Bu sebeple de bu ülkeler İstanbul Sözleşmesini uygulamaya henüz koymadı.
Macaristan'da sözleşmeye imza atılmış olsa da "yasa dışı göçe" zemin hazırlayacağı iddiasıyla aksi görüşler savunuluyor.
Avrupa'nın en sağcı ve Katolik yönetimine sahip olan Polonya'da ise "cinsiyeti yüzünden şiddete uğramak" tabiri nedeniyle iki cinsiyetin dışındaki cinsiyetlerin kabulüne yönelik siyasal dayanak oluşturacağı düşüncesiyle sözleşme imza attıkları halde halen tartışma konusu.
Avrupa Konseyi'ne üye devletler arasında Rusya ve Azerbaycan İstanbul Sözleşmesi'ne imza dahi atmadı.
Türkiye ise sözleşmeden çekilen ilk ülke oldu.