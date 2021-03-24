İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayan ve yürürlüğe koyan ülkeler hangileri?

İstanbul'da imzalanan ve bu sebeple "İstanbul Sözleşmesi" olarak bilinen "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi", ilk olarak 1 Ağustos 2014 tarihinde 11 ülkede yürürlüğe girdi.

Sözleşmenin en erken yürürlüğe girdiği ülkeler Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Bosna Hersek, Danimarka, İtalya, Karadağ, Portekiz, Sırbistan, İspanya oldu.

Avrupa Birliği ise sözleşmeyi 13 Haziran 2017 tarihinde imzaladı.

Avrupa Birliği'nin yanı sıra 45 ülke sözleşmeyi imzaladı.

İstanbul Sözleşmesi'ni kabul eden ülkeler:

Almanya

Andorra

Arnavutluk

Avusturya

Belçika

Birleşik Krallık

Bosna Hersek

Bulgaristan

Çek Cumhuriyeti

Danimarka

Ermenistan

Estonya

Finlandiya

Fransa

Gürcistan

Hırvatistan

Hollanda

İrlanda

İspanya

İsveç

İsviçre

İtalya

İzlanda

Karadağ

Kıbrıs

Kuzey Makedonya

Letonya

Lihtenştayn

Litvanya

Lüksemburg

Macaristan

Malta

Moldova

Monako

Norveç

Polonya

Portekiz

Romanya

San Marino

Sırbistan

Slovakya

Slovenya

Türkiye

Ukrayna

Yunanistan

11 ülke ise sözleşmeyi imzalamadı. İşte imzalamayan 11 ülke:

Ermenistan

Bulgaristan

Çekya

Macaristan

Letonya

Lihtenştayn

Litvanya

Moldova

Slovakya

Ukrayna

İngiltere

Öte yandan İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayan Avrupa Konseyi üyesi bazı devletler, onu onaylamayarak uygulamaya koymadı.

Bu ülkelerden Macaristan, Bulgaristan, Slovakya ve Letonya gibi bazı ülkelerde yürütmede uzlaşmaya varılmış değil. Bu sebeple de bu ülkeler İstanbul Sözleşmesini uygulamaya henüz koymadı.

Macaristan'da sözleşmeye imza atılmış olsa da "yasa dışı göçe" zemin hazırlayacağı iddiasıyla aksi görüşler savunuluyor.

Avrupa'nın en sağcı ve Katolik yönetimine sahip olan Polonya'da ise "cinsiyeti yüzünden şiddete uğramak" tabiri nedeniyle iki cinsiyetin dışındaki cinsiyetlerin kabulüne yönelik siyasal dayanak oluşturacağı düşüncesiyle sözleşme imza attıkları halde halen tartışma konusu.

Avrupa Konseyi'ne üye devletler arasında Rusya ve Azerbaycan İstanbul Sözleşmesi'ne imza dahi atmadı.

Türkiye ise sözleşmeden çekilen ilk ülke oldu.