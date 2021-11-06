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İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP’nin 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kaybetmesi üzerine ağladığını söyledi.
Politika 06.11.2021, 09:44
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, BBN Türk'te gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Bakan Soylu, 2019 İBB seçimlerine ilişkin gelen bir soruya “Ben İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım” ifadesini kullandı.
Soylu, şunları söyledi:
* İstanbul seçimini kaybettik, ben üzüldüm. Bunu da burada ilk kez söyleyeyim ağladım da… İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım.
* Sebebi de şu: İstanbul bizim sevgilimiz… Bu toplumun sevgilisi. İstanbul, sadece İstanbullular tarafından sevilen bir İstanbul değil.
* İstanbul'u herkes tarafından sevilen, etrafındaki bütün coğrafya tarafından sevilen birileri tarafından da imrenilen bir şehir. Bizim bu şehre hizmetlerimiz olması gerekir.