İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, BBN Türk'te gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Soylu, 2019 İBB seçimlerine ilişkin gelen bir soruya “Ben İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım” ifadesini kullandı.

Soylu, şunları söyledi:

* İstanbul seçimini kaybettik, ben üzüldüm. Bunu da burada ilk kez söyleyeyim ağladım da… İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım.

* Sebebi de şu: İstanbul bizim sevgilimiz… Bu toplumun sevgilisi. İstanbul, sadece İstanbullular tarafından sevilen bir İstanbul değil.

* İstanbul'u herkes tarafından sevilen, etrafındaki bütün coğrafya tarafından sevilen birileri tarafından da imrenilen bir şehir. Bizim bu şehre hizmetlerimiz olması gerekir.