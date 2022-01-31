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İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2021 Yılı 4. Dönem toplantısı yapıldı

İstanbul Valiliği İl Koordinasyon Kurulu 2021 Yılı 4. dönem toplantısı ve İl Yatırımları, Ekonomik Durum ve Potansiyeli Değerlendirme toplantısı İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı başkanlığında gerçekleştirildi.

Politika 31.01.2022, 17:33
İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2021 Yılı 4. Dönem toplantısı yapıldı

İstanbul Valiliği İl Koordinasyon Kurulu 2021 Yılı 4. dönem toplantısı ve İl Yatırımları, Ekonomik Durum ve Potansiyeli Değerlendirme toplantısı İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı başkanlığında gerçekleştirildi.

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2021 yılı 4. Dönem toplantısına İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı başkanlığında toplanırken, İstanbul Valiliği Ek Hizmet Binasında yapılan toplantıda, 2021 yılı içerisinde uygulanmış olan yatırımların değerlendirmesi ele alındı.

İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, toplantıda yaptığı konuşmada, "2021 yılının son çeyreğinde ilimizde sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile 2040 kişi kapasiteli opera ve 802 kişi kapasiteli tiyatro salonları ile yeni bir kültür sanat eseri niteliğindeki Atatürk Kültür Merkezi’nin açılış töreni 29 Ekim tarihinde gerçekleştirilmiştir. Kasım ayı içerisinde yine sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifiyle 330 bin metrekare alandan oluşan Ümraniye Millet Bahçesinin açılış töreni de gerçekleştirilmiştir. Milli Eğitim Bakanımız sayın Prof. Dr. Mahmut Özer’in katılımıyla Bahçelievler Anadolu Lisesi ve Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin açılışı yapılmıştır. 18 Ekim tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız sayın Adil Karaismailoğlu’nun teşrifleri ile Silivri’de tarihi Mimar Sinan Köprüsü ile Boğluca Deresi üzerindeki kısa köprünün restorasyonu tamamlanarak açılışı yapılmıştır. İstanbul’a tekrardan kazandırılan Ayazağa Atatürk stadının ve tesislerinin açılışı da 23 Ekim tarihinde İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu’nun teşrifiyle yapılmıştır" dedi.

Atlı, 2021’in 4. döneminde ildeki yatırımcı bölge ve il kuruluşlarının yatırımları hakkındaki bazı rakamlara ilişkin şu bilgileri verdi

Genel ve özel bütçeli kuruluşların yürüttüğü proje çalışmalarına yönelik Atlı, "Genel ve özel bütçeli kuruluşların yürüttüğü proje çalışmalarına yönelik Atlı, "2021’de yürütülen bin 145 projenin toplam tutarı 106 milyar 697 milyon lira, önceki yıllar harcaması 46 milyar 15 milyon lira, yıl içi harcama tutarı 15 milyar 426 milyon liradır. Yüzde 84 oranında nakdi gerçekleşmeye tekabül etmektedir. İlçe belediyeleri dışında mahalli idareler tarafından yürütülen dış kredili yatırımlar dahil olmak üzere 48 projenin toplam tutarı 133 milyar 309 milyon liradır. Önceki yıllar harcaması 29 milyar 524 milyon, yılı ödeneği 26 milyar 827 milyon, yılı harcaması 6 milyar 819 milyon lira olup, nakdi gerçekleşme oranı yüzde 25,4 olarak gerçekleşmiştir" diye konuştu.

İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, yıl içerisindeki ayrılan ödeneğin sektörel dağılımına bakıldığında, ulaştırma-haberleşme sektörünün yüzde 71 ile ilk sırada yer aldığını, bunu takiben diğer kamu hizmetlerinin yüzde 15,9 eğitim sektörünün yüzde 7,3 sağlık sektörünün de yüzde 3,3 enerji sektöründe yüzde 2 oranında ödenekten pay aldıklarını dile getirdi.

Toplantıda yatırımların yürütülmesinde sorunlarla karşılaşan kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları, üniversite temsilcileri ve diğer katılımcılara söz hakkı verilerek, projeler, hizmetler ve çalışmalarla ilgili bilgi alındı.

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