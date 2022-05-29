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İstanbul fethinin 569. yıl dönümünde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak bir aradayız. Fethin 600. yıldönümüne adadığımız 2053 vizyonumuza bir adım daha yaklaştık" dedi.

İstanbul fethinin 569. yıl dönümünde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak bir aradayız. Fethin 600. yıldönümüne adadığımız 2053 vizyonumuza bir adım daha yaklaştık" dedi.

Politika 29.05.2022, 18:39
İstanbul fethinin 569. yıl dönümünde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak bir aradayız. Fethin 600. yıldönümüne adadığımız 2053 vizyonumuza bir adım daha yaklaştık" dedi.

İstanbul fethinin 569. yıl dönümünde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak bir aradayız. Fethin 600. yıldönümüne adadığımız 2053 vizyonumuza bir adım daha yaklaştık" dedi.

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