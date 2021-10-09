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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Erzurum’da tarihi yerleri gezdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum’da tarihi yerleri gezdi.

Politika 09.10.2021, 19:48
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Erzurum’da tarihi yerleri gezdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum’da tarihi yerleri gezdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, beraberinde Milletvekilleri Gökan Zeybek, Turan Aydoğan, Ahmet Kaya ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile karayoluyla Erzurum’a geldi. Vatandaşların öz çekim isteklerini kırmayan İmamoğlu basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Erzurum’da olmak benim için büyük keyif. Dadaş diyarı Erzurum’dayız. Gümüşhane ve Bayburt ziyaretimiz vardı. Dönüşümüzü Erzurum’dan yapmak istedik. Erzurum’un simgesel alanlarını Çifte Minareli Medrese Ulu Cami Erzurum Kongre binasını gezmek istedim. İnsanın kendini çok daha güçlü hissettiği bir yer. Katkı sunan CHP ve İyi Parti il başkanına ve halkımıza çok teşekkür ederim. Ülkemizin güzelliklere ihtiyacı var. Pozitif duygularla geldim daha üst düzeyde İstanbul’a döneceğim” dedi.

İmamoğlu daha sonra esnafı ziyaret ederek sohbet etti.

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